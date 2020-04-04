疑未能承受老師點名批評　小學生跳樓身亡

河北邯鄲市9歲小學生小旦（化名）近日疑因多次無交功課，被老師批評和踢出學習微信群組後，未能承受心理壓力跳樓自殺身亡。他的程姓母親表示，兒子學習成績好，惟他的性格內向，此事與老師在學生微信群組點名批評有關，「孩子臉皮薄，一時想不開才會自殺」。校方周四（2日）回應稱，此事與學校無關。

小旦是肥鄉區第二實驗小學三年級學生，疫情期間在家中上網課，在上月24日下午6時，他疑因多日未上網課，未能按時交功課，兩次被老師點名批評。小旦的姊姊查看弟弟上課情況時，發現他未在房間內。

小旦的姊姊發現房內窗戶打開，窗前放有一張櫈子，旁邊地上放有弟弟的拖鞋，隨即致電母親，弟弟失蹤了。程女返回家中，發現在住所樓下有大批民眾圍觀，始知兒子已從15樓墮下身亡。警方接報到場調查，已初步排除他殺可能，正調查其墮樓原因。

程女表示，兒子平日十分聰明，成績不錯，可能近日上網課時，她和丈夫工作繁忙，未有指導他做功課，遂多次未能按時交功課。小旦經老師批評後，程女表示，兒子表現異常，更少說話了，「兩次下來心裏有壓力，所以選擇跳樓」。小旦的家人認為，兒子平日與家人相處融洽，事件可能與老師公開批評有關。

校方回應稱，暫未知小旦墮樓原因，加上事發在他的家中，遂認為學校和老師沒有責任，建議家長循司法途徑。目前該區教育局暫未回應事件。