新冠肺炎：台多8人確診　900人拒戴口罩棄乘捷運

台灣的流行疫情指揮中心周日（5日）表示，過去一日當地新增8宗新冠肺炎確診病例，全部為境外輸入，其中3名患者曾參加同一個旅行團前往奧地利和捷克。該團共17人，其中9人經已確診。

流行疫情指揮中心在記者會稱，新增個案分別為4男4女，年齡由30歲至60歲，入境日介乎3月14日至4月2日，發病日期介乎3月18日至28日。新增個案中，一人同住家人早前已確診，另一人曾報團赴摩洛哥旅遊，該團2人早前亦已確診。台灣至今累計確診病例363宗，其中312宗為境外輸入、51宗為本地個案，另5人死亡。

針對上周六（4日）通報一名確診男患者，近日未曾出境，至上周三（1日）因喪失味覺和嗅覺入院後確診。衞福部長陳時中周日表示，已查出該男患者的感染源相信是另一名早前的確診者，兩人曾面對面相處近1小時。

另由於市面口罩短缺，食藥署長吳秀梅在記者會上示範利用電飯煲蒸口罩約5分鐘，便可消毒再用，殺菌效能據稱高達99%，而且不會產生異味。陳時中即場試戴消毒過的口罩，亦大讚「不錯」。

為配合疫情防控工作，台北捷運上周六起實施市民必須佩戴口罩乘車的措施，乘客若經勸喻不配合可被罰款。台北捷運表示，措施實行首天秩序尚算良好，約8000人沒戴口罩經勸喻後戴回，另近900人因拒戴口罩而被拒載，暫無人被罰。

另早前交通部觀光局一名官員因要求下屬接待其從外地返回的兒子，連累下屬受感染，觀光局長周永暉就此事自請處分。台交通部長林佳龍上周六表示，周永暉被調任為交通部參事。周永暉其後透過觀光局公關室發聲明，強調整件事雖跟他並無關連，但身為局長，為事件負責亦理所當然。