商務部︰中國無大規模外資撤離　不會限制防疫物資出口

商務部周四（16日）舉行網上新聞發布會，發言人高峰表示，新冠肺炎疫情對在華外企造成一定影響，但中國無出現大規模外資撤離。他又強調，中國不會限制防疫物資出口，商務院會加大與相關部門的整治力度，打擊假冒偽劣、失信違規行為。

他引述調查指，中國華南地區98%日商已恢復生產，開工率達100%的企業有41.4%，開工率為80%至100%的企業佔42.3%，其他地區日企復工也取得積極進展。中美商會2020年《中國商務環境調查報告》指，長期來看，中國仍會是大多數在華美資企業的重點市場。華南美國商會疫情影響報告顯示，75%受訪企業表示，無論疫情影響如何，不會改變在華再投資計劃。

根據研究，由於內外貿市場環境不同，外貿企業在拓展內銷市場時面臨三大難題，包括拓展銷售渠道難、生產線轉向難、品牌建設難。他表示，商務部正採取措施，幫助外企拓展國內市場，具體包括推動相關部門落實暫免加工貿易內銷緩稅利息至年底、擴大內銷選擇性徵稅試點至所有綜合保稅區的政策；辦好中國加工貿易產品博覽會等專業展會，搭建內銷展示交流平台，組織外貿企業與國內採購商加強對接、洽談成交等。

他又評論「疫情會加速去全球化進程」觀點，稱當前經濟全球化出現回頭浪潮，但大的趨勢不會改變，不過需要各國加強合作，引導經濟全球化，實現互利共贏。而中國將繼續擴大對外開放，推動貿易投資的自由化及便利化。