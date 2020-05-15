新冠肺炎：武漢擴大檢測範圍　加強排查無症狀感染者

內地多個市區再現新冠肺炎聚集性疫情相關病例，各地加大檢測和排查力度。曾是疫情重災區的湖北武漢市，日前出現多宗社區感染病例，遂推出全民核酸檢測篩查「十天大會戰」。該市周四（14日）召開工作部署會議，指出將對全市市民有序開展檢測，且擴大檢測範圍，進一步排查無症狀感染者。截至周四，內地現有確診病例101宗，累計治癒出院78,195宗、死亡4633宗，累計報告確診病例82,929宗。

會議指出，上月以來，武漢市已對部分重點人群開展核酸檢測，實踐證明是一個行之有效的措施。近期市內進入疫情常態化管理，每天仍檢出數至十多宗無症狀感染者，引起社會擔憂。為就復工復產、復學復課等提供安全健康的環境，當局決定在前期已完成300多萬人次的核酸檢測工作的基礎上，擴大檢測範圍，加大無症狀感染者排查力度。

市疫情防控指揮部負責人指出，檢測對象為武漢市未進行過核酸檢測的常住居民和暫住居民，優先排查曾經的有疫小區、老舊小區、人口密集小區居民。檢測工作將以區為單位進行，各區負責組織本轄區內居民、企事業單位職工和門店經營戶相關人員進行採樣檢測；並應及時掌握轄區內核酸採樣覆蓋完成情況，確保不遺漏、不重複。而全民核酸檢測所需經費，原則上由市、區財政按1:1比例分擔。