虎門大橋解封　專家指抑振措施有效

廣東省交通集團發布消息稱，虎門大橋於周五（15日）上午9時恢復通車，惟當日全日貨車和40座以上客車仍禁止通行。經專家評估，虎門大橋懸索橋結構安全，大橋管理方已採取抑振措施，並落實恢復交通前的準備工作，同意恢復交通營運。

5月5日下午，虎門大橋懸索橋發生異常振動現象，大橋其後封閉。翌日上午，交通運輸部專家工作組前赴虎門大橋現場指導，廣東省交通運輸廳、省交通集團先後多次邀請國內專家對懸索橋全面檢查、檢測和安全評估報告進行審查，分析研判振動原因，研討抑振方案。

檢測單位綜合近三年及此次檢測、監測數據對虎門大橋懸索橋結構安全出具了評估報告，評估表明橋樑結構技術狀況和承載性能保持穩定，此次振動未影響結構安全，橋樑關鍵構件鋼箱樑、吊索、主索鞍、散索鞍、支座、伸縮縫等均未發現異常。專家組經過認真評審，認為檢測、監測項目較為齊全，同意檢測單位和設計單位的評估結論，虎門大橋懸索橋結構安全。

專家組認為，虎門大橋是大跨度鋼箱樑懸索橋屬於典型柔性結構，沿橋樑邊護欄連續設置的水馬改變了鋼箱樑氣動外形，在特定的風況條件下，誘發懸索橋發生豎向渦激共振；持續較長時間、較大振幅的渦振導致橋樑結構阻尼下降，即使水馬拆除，特定風況下空載橋樑又發生了渦振。

根據研究成果和專家組建議，大橋管理方及時採取抑振措施，主要包括在外側護欄上安裝抑流板、改善鋼箱樑氣動外形，增設水箱壓重提高阻尼比。目前，虎門大橋懸索橋整體情況平穩，抑振效果良好。