新冠肺炎：台8日零確診　星宇航空料6月復飛

台灣連續8日無新冠肺炎新增病例，流行疫情指揮中心周五（15日）在記者會上特別擺放了8個番石榴（台稱芭樂），代表「8天都很快樂」。

流行疫情指揮中心表示，當地至今累計確診個案仍維持440宗，其中349宗為境外輸入，55宗為本地病例，另36宗為敦睦艦隊群聚感染個案。確診患者中，至今共7人病亡。

針對重新開放邊管問題，台衞福部長陳時中表示，由於國際疫情還未穩定，不敢大膽開放邊境。開放邊境雖然對觀光旅遊產業有幫助，但目前情況下，希望先把境內旅遊做好，待未來開放邊境業界能享受成果。 陳時中又指出，有限度的經貿往來，對台灣的世界生產鏈具必要性，台經濟部正積極考慮。

台灣星宇航空周五表示，計劃於6月1日起為商務旅客復飛來往台灣至澳門及馬來西亞檳城的航班，其中澳門每周三班、檳城則每周一班。 為配合防疫需要，機上經濟客艙每排座位中間的座位將不安排旅客，但機上仍提供熱食。

台交通部長林佳龍周五表示，如疫情持續控制良好，考慮提前在端午節連假之前，解除市民乘長途台鐵及高鐵強制戴口罩及不准飲食的規定。至於雙鐵飲食，林佳龍說，適當的飲食如喝水、吃藥會盡快開放。同日台北和新北市則宣布下周一（18日）放寬市民出外戴口罩安排，前者市民在戶外只需保持適當社交距離便毋須戴口罩。

另林佳龍表示，交通部正研究分三階段推動防疫旅遊，第一階段本地遊預計本月27日啟動，第二階段讓市民自由出遊則安排8至9日，到10月第三階段料可恢復正常出入境旅遊。