新冠肺炎：台今再無新增病例 陳時中赴台南宣傳防疫旅遊

台灣的疫情中心周日（31日）公布今再無新增病例，目前累計442宗確診，分別為351宗境外移入，55宗本土病例及36宗敦睦艦隊。確診個案中7人死亡，423人解除隔離，其餘持續住院隔離中。疫情中心指揮官陳時中今日南下白河蓮花公園宣傳示範防疫旅遊。陳表示，防疫工作要內化，大家才能繼續安心的過好日子。

台南市政府特別邀請陳時中及指揮中心防疫團隊作兩天一夜府城樂活之旅。防疫團隊除走訪臺南藝文重鎮奇美博物館、傳統小吃雲集的國華街、加碼的秘密景點台南運河遊河，還前往學甲區頑皮世界野生動物園了解園區防疫措施，體驗餵食騷，並前往白河區欣賞當季優美的蓮花風光。

台南市主辦的夏季觀光產業活動還包含白河蓮花季、端午節台南運河的夜間龍舟賽、阿勃勒花季、各景區的水域遊憩體驗活動、國際芒果節、七股海鮮節等。

另外，台灣口罩將於周一（6月1日）解禁販售口罩，民眾可在家樂福、全家便利店、屈臣氏等商舖購買醫療口罩，其中全家確定周二（2日）開始發售2萬盒口罩，每盒50個；會員優惠249元新台幣 （約64.3港元）。另有口罩製造商中衞則表示，解禁的口罩需於周一上午才開始生產，並優先提供政府，難以即日出貨。