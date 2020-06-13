新冠肺炎︰三文魚砧板檢出病毒　京深海鮮市場關閉

內地新冠肺炎疫情再現反彈，其中首都北京市連續2日出現本土確診病例，引起輿論憂慮。據報北京市當局近日對新發地批發市場的商品及設備進行檢測後，在切割進口三文魚的砧板上檢出病毒，進口三文魚貨源地「京深海鮮市場」已關閉。截至目前，內地累計確診病例83,064宗，造成4634病亡；現有確診病例65宗，無重症病患，現有疑似病例1宗，尚在醫學觀察的密切接觸者3124人。

因應連續2日出現本土確診病例，北京市海淀區飲食服務行業協會周五（12日）發布通知，要求餐飲業者嚴格按照《疫情期間餐飲服務單位經營服務指引（4.0版）》進行規範，控制就餐人數，確保間距1米以上，同時停止酒席宴會等群體聚餐，禁止安排非同行顧客同桌就餐。餐飲企業也要確保員工體溫正常，上崗期間保持清潔衛生，嚴格洗手消毒，時刻佩戴口罩，並及時更換；安排專人對就餐人員檢測體溫並核實「健康碼」等。

另外，北京市體育競賽管理中心通報，指根據市疫情防控形勢變化，減少人員流動和聚集給疫情防控帶來的風險，全市自即日起暫停舉辦各類體育賽事活動。恢覆時間安排將另行通知，要求各相關單位高度重視，做好疫情防控工作。

此外，北京新發地批發市場董事長張玉璽當晚接受內媒採訪時透露，相關部門近日針對商品及相關設施抽檢時，在切割進口三文魚的砧板上檢測到新冠病毒，該批進口三文魚貨源來自京深海鮮市場。目前，新發地市場涉及三文魚的9名員工已接受檢測，結果均暫呈陰性，正接受隔離觀察。新發地市場蔬菜、水果大廳周六（13日）將如常營業，但京深海鮮市場周五（12日）已關閉。