新冠肺炎：疫情防控不力　豐台區副區長被免職

北京市新冠肺炎本土病例近日激增，豐台區花鄉地區成為全國唯一疫情高風險地區；目前該市的高、中風險地區已達到11個。北京市委常委會在周日（14日）下午召開會議，因疫情防控不力，決定免去豐台區副區長周宇清、豐台區花鄉黨委書記王華的職務。

會議由市委書記蔡奇主持，研究對豐台區有關人員在疫情防控工作中失職塞責問題，包括初步調查和處理事項。會上指出，自上周四（11日）以來，北京連續出現確診病例，且均有新發地農產品批發市場活動史或有關人員接觸史。

市紀委市監委在上周六（13日）成立調查組，針對上述市場疫情防控工作，調查存在的失職塞責問題。經查，周宇清、王華，以及新發地農產品批發市場總經理張月琳在疫情防控工作中存在落實「四方責任」不到位、「四早」要求不力、消毒殺菌工作不到位等問題。

經有關部門研究，決定給予周宇清、王華免職處理；另責令有關單位免去張月琳在新發地農產品批發市場總經理職務。調查組將繼續深入調查，依據調查情況對相關責任人員進行問責處理。

另國家衞健委表示，已向北京派出有湖北武漢疫情經驗的專家指導防控工作，加強疫情形勢分析研判，有針對性地做好防控工作，尤其是流行病學調查、部署各地排查海鮮市場等方面專家參加相關工作。