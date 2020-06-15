台破史上最大毒咖啡包原料走私　市值70億元新台幣

台灣屢傳有人食用毒咖啡包致死，最年輕死者僅16歲。台刑事警察局周一（15日）宣布，日前破獲當地最大宗的毒咖啡包原料走私案，起出3529公斤、市值約70億元新台幣（約18億港元）的咖啡包毒品原料，及時攔截免流入市面。

刑事局偵三大隊數月前接獲情報，指有販毒集團從境外走私毒品原料「2-溴-4甲基苯丙酮」，意圖在境內製造大量毒咖啡包謀取暴利。當局連月追查，至上月18日會同財政部關務署台中關及保三總隊等單位，在台中港集中查驗區，查扣以貨櫃走私的毒品原料。

執法人員在貨櫃上查獲毒品原料「2-溴-4甲基苯丙酮」120桶，重3001公斤，並拘捕張姓等4名疑犯到案。刑事局又在涉案毒品走私集團位於彰化縣福興鄉的倉庫內，查扣毒品原料22包，重528公斤，累計總重量達3529公斤。

台灣發生多宗食用超級搖頭丸致死案，刑事局分析後，發現超級搖頭丸多混摻於毒咖啡包中。據知，「毒咖啡」內含K仔、大麻等粉狀毒品，因外觀與小包裝的即溶咖啡相似而得名。專案小組整合情報，同步追查超級搖頭丸供應源頭，最終在王姓疑犯位於新北市石門區偏僻山區的民宅中，查獲製毒原料「對甲氧基苯基丙酮」44.5公斤、超級搖頭丸成品8公斤及半成品31公斤。