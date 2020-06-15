中國再成美國最大貿易夥伴　4月貿易額達397億美元

新冠肺炎疫情打擊各國經濟，與此同時中美角力加劇，但中美兩國之間的貿易不跌反增，令中國重新成為美國最大的貿易夥伴。另有報道指，白宮前首席策略師班農的相關團體近日致函特朗普政府，呼籲把中國公司踢出美國金融市場。

據統計，今年4月中美之間的貿易額達397億美元（約3077億港元），比前一個月大增近43%，並令中國重新超越墨西哥和加拿大，成為美國最大的貿易夥伴，不過仍比前年10月創下的614億美元貿易紀錄為低。

世界銀行近日預期，中國可能是唯一主要經濟體，能在今年疫情肆虐全球下創下正面增長。美中貿易全國委員會主席艾倫（Craig Allen）則認為，中國可能是今年以至明年全球GDP增長的最大動力，希望美國公司可以從中得益。

另外，英媒引述上周四（11日）簽發的一封內部信件報道，包括班農在內的民間團體「應對中國當前威脅委員會」（CPDC）引述美國參議院近日的報告指，中國電信（美洲）、中國聯通（美洲）、ComNet（USA）、中國移動等公司被點名利用美國資本市場，協助為其惡意活動籌集資金。信中敦促財長姆紐欽迅速採取行動，讓不遵守美國法律、金融部門規定等的中國公司沒法在美國上市或交易。

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