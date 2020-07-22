未來一周將現2輪降雨　黃淮流域將再受威脅

內地暴雨不斷，長江、黃河先後進入汛期。中央氣象台預計，周二（21日）至周三（23日），雨帶會北移，威脅黃河流域，其中四川盆地東部、陝西南部、黃淮、江淮等地的部分地區將有大到暴雨；而本周五（24日）至下周一（27日），會再有一輪降雨，2輪降雨將嚴重威脅黃河、淮河流域。

中央氣象台指出，未來2輪降雨主雨帶，會在南北方之間擺動，淮河在未來一周將再度成為防汛「主戰場」。據了解，淮河安徽阜陽市阜南縣段的王家壩，在上一輪降雨期間，水位超過保證水位，王家壩接國家防總命令於周一開閘放水，蒙窪蓄洪區已啟用蓄洪；目前，王家壩水位仍在繼續回落，周二晚上6時水位已退至29.30米，但仍在警戒水位以上運行。

另外，中央氣象台表示，雖長江中下游一帶雨勢暫緩，但重慶、四川依然受到強降雨影響，長江上游地區需警惕新一輪洪水的形成，以及對中下游防汛的壓力。

此外，中央氣象台預計未來三天，華南中東部、江南大部等地將受熱浪侵襲，廣東東北部、江西中南部等，局部地區最高氣溫可達攝氏40度，中央氣象台於周二8時發布高溫黃色預警。