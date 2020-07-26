新冠肺炎：省指揮部落命令　加強管理來自大連的人員

遼寧大連新冠肺炎疫情續燒，內地累計確診83,784宗，4634人死亡；而該省統籌疫情和經濟社會發展工作總指揮部上周六（25日）發命令，要求大連以外的13個市，要加強對大連到本市人員的管理，來自中、高風險地區的人員，一律實行14日集中隔離，在解除分離前24小時，需進行2次核酸檢測。

指揮部要求省內各市，對由低風險地區的人，需檢查健康通行碼，並提供7日內的核酸檢測證明，若無法出示有關證明要當場進行核酸檢測。同時下架來自大連凱洋世界海鮮股份有限公司所運出的所有產品，對有關冷凍車間流入市內的貨品，要進行全面追溯排查和核酸檢測。

命令大連市要對中、高風險地區的市民實施嚴格管控，原則上封閉管理；對低風險地區人員，如非確有必要暫時不要離開大連；同時如果有相關密切接觸者離開了大連市，要第一時間向有關地區提出協助調查要求；另外要求省內其他各市人員，如非必要暫時避免前往大連。

另外，據大連有關部門發布，經省疫情防控指揮部同意，將甘井子區大連灣街道劃定為高風險地區，將西崗區香爐礁街道工人村社區、金普新區站前街道盛濱社區、金普新區站前街道楊家村、金普新區先進街道桃園社區劃定為中風險地區。對上述區域的人限製或停止一定範圍內的集市、影劇院演出或者其他人群聚集性活動，關閉公共場所，停工、停業、停課，必要時可採取區域封鎖，限制人員進出。