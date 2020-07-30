長江淮河連續18天防汛二級響應　重慶逾300萬人受災

雖然長江中下游和淮河中游幹流近日水位開始從高位回落，但長江中下游幹流監利至大通江段已連續23天超警，蓮花塘、城陵磯仍然超過保證水位，淮河中游幹流王家壩至盱眙河段持續超警13天，堤防長時間被水浸泡，仍有發生山泥傾瀉和崩岸等風險。國家防汛抗旱總指揮部周三（29日）經會商，決定連續18天維持長江、淮河防汛二級響應。

水利部和氣象局周三傍晚6時聯合發布黃色山洪災害氣象預警，預計由當日晚上8時至周四（30日）晚上8時，江西西南部、湖南東南部、四川東部和南部、西藏東南部等地部分地區可能發生山洪災害（藍色預警），其中，四川東部局地發生山洪災害可能性較大（黃色預警）另自然資源部與氣象局則預計，四川中部等地期間發生地質災害的氣象風險較高（黃色預警）。據天氣預測，周三起中國東部雨帶北抬，長江中下游地區暴雨集中期雖結束，但上游降雨還未結束，防汛工作仍不能鬆懈。

位於長江上游的重慶市周四舉行新聞發布會，會上稱，當地今年以來先後發生洪澇、滑坡等61宗自然災害，造成綦江、開州、榮昌、巫溪等38個區縣322萬人受災。自6月進入主汛期，當地更出現10次區域性暴雨，武警、消防及搜救人員共出動超過3.8萬次參與救援。估計到8月下旬，重慶將面臨2至3次區域性暴雨，東北部的普里河、梅溪河、大寧河，東南部的梅江、阿蓬江，西部的綦江、瓊江等中小河流可能出現超警超保洪水，甚至出現年度最高洪水位。

廣西省桂林市灌陽縣千家洞自然保護區周三突發山洪，沖走4人，包括1男3女，其中一名女童年僅7歲。消防部門接報後立即派員搜救，分別在當日及周四上午找回各人，惜全部已無生命迹象。當地政府正組織相關部門協助死者家屬善後。

周二（28日）在安徽銅陵市樅陽白柳鎮復興圩附近，出現長達50多米的塌堤和滲漏。當地武警迅速派出100多人到場進行挖道、填埋沙石、疏通排水渠、堆填沙袋等方式，經5個多小時才及時有效排除險情。