代刷網為網紅人氣做假　5毫可買1萬次點播量

近年內地網絡直播大受歡迎，網紅紛紛在社交平台爭取曝光度，不少代刷網應運而生。有內媒調查各大網絡直播平台周邊的刷量生意，發現增加粉絲、推高點播、提升互動及點讚業務的手法多不勝數，有網站以0.5元（人民幣，下同，約0.56港元）出售1萬次影片播放量，更有人提供「場控機械人」軟件，號稱能在30天打造上萬流量直播間。

內媒走訪多個直播業務QQ群，發現代刷公司成行成市，它們的業務範圍包括真人套餐、真人粉絲、作品播放、作品點讚等。價錢亦非常實惠，除0.5元1萬次點播外，100個真人粉絲亦只需7.97元（約8.96港元），100個點讚及評論分別只需0.84元（約0.94港元）及1.73元（約1.96港元），因此網紅能輕易推高人氣，獲取更高利潤。

亦有代刷網推出套餐，最便宜只需30元（約33.73港元）就能獲得288個讚好、50個轉發、20個真人評論及2萬次播放。除了手動操作為直播刷流量、營造虛假活躍的氛圍外，有人更出售場控機械人，模擬真人身份與直播間用戶實時互動，網紅在直播可避免冷場，機械人更能24小時工作，該軟件價格只是每月158元（約177港元）。