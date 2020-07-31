新冠肺炎：大連85宗病例涉海鮮公司　不排除社區傳播

遼寧省大連市新冠肺炎疫情持續，周五（31日）通報再增11宗本地確診個案。市政府新聞辦公室當日表示，這波疫情爆發以來，共有85宗確診和無症狀感染個案與凱洋海鮮公司有關。消息又稱，不排除疫情有小社區傳播的可能，當地現禁止中高風險地區私自處理涉疫垃圾。

在周五上午召開的大連市新冠肺炎疫情防控工作新聞發布會上，市衞健委副主任趙連表示，目前大連主城區病毒核酸檢測採樣工作已全部完成，將繼續在北部地區開展採樣工作。截至周五凌晨零時，累計完成389.2萬組核酸檢測。

這次大連疫情確診病例68宗，無症狀感染32宗；按病源分析，其中85宗與大連凱洋海鮮公司有直接或間接的關聯，其餘15宗來源尚待調查核實。另疫情至今已有15宗病例分別輸出到北京、吉林、黑龍江和福建4省市，均為凱洋海鮮公司員工或相關病例。

大連市疾控中心副主任孟軍指出，這次疫情除了在凱洋海鮮公司內爆發，家庭內、居住地、共同聚餐者、共同乘車之間中亦出現群聚疫情。未來數日，不排除在與凱洋海鮮公司相關的密切接觸者中，繼續檢出無症狀感染者。大連市內社區病例主要集中於大連灣街道，不排除在大連灣街道存在小範圍社區傳播的可能。

大連市城市管理局局長梁春波在發布會上表示，疫情發生後當局在涉疫區域已設置專用垃圾桶，盡量減少垃圾滯留時間，一般地區「一日兩清」，中風險及以上地區至少「一日三清」甚至實行反覆清運，所有垃圾必須做到日產日清，嚴禁過夜，同嚴禁私自處理涉疫垃圾。