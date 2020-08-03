學生賣遊戲帳戶遇騙局　為600元損失近7萬元人民幣

河南省三門峽市陝州區一名中學生近日因出售網上遊戲帳號而墮入騙局。有騙徒向事主稱要出高價購買其遊戲帳號，還要求在指定網站交易。事主在該網站上傳帳號資料後準備提錢，但頁面顯示資金被凍結。該網站客服告知她，需轉賬到指定的個人賬戶進行充值，款項才能解凍。事主及後多次轉款充值，但每次客服都會以不同理由要求她再次轉賬。最後，一共被騙取6.76萬元（人民幣，下同，約7.6萬港元）。事主決定報警，陝州區警方已介入調查，但所失款項至今仍未退回。

事主小朱（化名）近日向內媒反映，她是一名中學生，在玩網絡遊戲時遇到網友意燕（化名），對方欲出價600元（約675港元）購買其遊戲帳號。但意燕要求交易要在「網遊交易門戶」網站內進行。小朱稱她按照指示交易，其後就出現資金被凍結的情況，她跟隨指引，首次向客服提供的帳戶轉賬600元後，客服以銀行卡號輸入錯誤為由要求她再次轉賬。小朱先後四次向對方提供的兩個帳戶轉入67600元。但轉賬後，被凍結的款項仍未退還給她，才驚覺上當受騙。

小朱父親透露女兒沒有個人手機，事發時，小朱用父親的手機玩遊戲，並用他的手機銀行帳號在網站充值。兩人及後到公安機關報案，警方已立案調查。

內媒曾查詢過國家工業和信息化部ICP/IP地址/域名信息備案管理系統，當中沒有交易網站的備案資料。而且在7月30日，已經無法瀏覽交易網站，頁面更顯示「據用戶投訴及騰訊安全網址安全中心檢測，該網頁包含惡意欺詐內容，已被停用」的字眼。