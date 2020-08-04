特朗普限TikTok下月15日前改售予美企　否則封殺

中國抖音海外版TikTok面臨美國政府封殺，美國總統特朗普周一（3日）為封殺畫下死線，要求TikTok於9月15日前完成轉售予美企，否則當日起不准在美營運。他亦提出，收購TikTok的任何協議，都必須分予財政部大筆交易金額。對於微軟公司有意收購TikTok，白宮貿易顧問納瓦羅暗示微軟若想買下TikTok，可能要從中國撤資。

特朗普表示，除非美國政府給予，否則TikTok現時無任何權利，它需成為美國企業才可擁有相關權利，TikTok必須得到美國政府的批准才會成為「好的資產」。被問及收購協議中落入華府的交易金應來自微軟或TikTok母公司字節跳動時，特朗普稱「美國無論如何都要獲得交易中顯著份額的金錢」，不論是微軟或字節跳動，美國政府都應收取成交價中「非常大比率」的金額，「因為是我們（華府）令交易變成可能」。特朗普又形容計劃就像地主及租戶之間的租賃，並指TikTok的成功應歸功美國。

納瓦羅周一亦接受有線電視新聞網絡（CNN）訪問，稱：「問題在於微軟是否會受到危害？也許微軟可以放棄在中國的投資。」他接受霍士新聞頻道訪問時則表示，TikTok的任何潛在買家若在中國有業務都可能會有問題。他舉微軟的Bing搜尋引擎和Skype通訊平台為例，指兩者實際上都使得中國得以實施審查、偵測和監控。

美國參議院民主黨領袖舒默則表示，務必要找出安全方法讓TikTok能持續運作。他主張由美國公司買下TikTok，以保護用戶個人資料。他於Twitter說：「美國公司應買下TikTok，好讓大家能繼續使用它，而且個資能夠安全。事關隱私。TikTok在中國要遵守中國共產黨訂的法律，法律可能規定要把資料交給政府。」

字節跳動發出最新聲明指，根據目前情況，該公司考慮在美國以外的主要巿場，重新設立TikTok總部，以更好地服務全球用戶。有內媒則以「明搶！」為題報道，指特朗普限時要TikTok賣給美國、否則必須關門，是「赤裸裸恐嚇」。