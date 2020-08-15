新冠肺炎：羅湖超市員工確診　前後5人受感染

廣東汕尾陸豐市周五（14日）新增1宗新冠肺炎確診病例，為深圳羅湖區水貝盒馬鮮生超市的員工，其3名家屬亦先後受感染。省衞健委深夜通報，經排查，再有2名超市員工確診，該傳播鏈已有6人確診，目前感染源頭未明。

通報指出，當局得悉上述超市出現首宗病例後，市政府高度重視，立即啟動應急處置。對患者所住樓宇的全部居民和工作場所的所有員工，進行居家隔離及開展核酸檢測；並採集重點人群樣本1730份，生活和工作環境樣本2140份。另對所住小區、工作地點等重點場所實行封閉式管理，進行全面消毒。

經排查，同超市的男、女性員工各一人，經核酸檢測後呈陽性，其他均為陰性。該2名病例分別居住在羅湖區和龍崗區，現已被送至深圳市第三人民醫院隔離觀察，其所住樓宇居民已接受醫學觀察和核酸採樣檢測。

此外，天津濱海新區某公司1名菲律賓籍員工，於周三（12日）在菲律賓新冠病毒核酸結果為陽性。該名患者本月3日自天津乘的士赴首都國際機場，乘坐國航CA179航班前往馬尼拉。北京市疾控中心和順義區疾控中心經核實，目前判定北京市密切接觸者有7人，均已轉至醫學隔離點進行隔離觀察，目前無異常。