傳台軍嚴禁飛行員向解放軍開第一槍　違者移送法辦

台海局勢近期不斷升溫，台灣傳媒周一（17日）引述台軍消息人士稱，軍方嚴禁空軍飛行員攔截飛越海峽中線的解放軍戰機期間，在未接到空軍作戰指揮部下達的命令前「擅自開第一槍」，違者在執勤降落後將立即移送法辦。報道又分析稱，解放軍如要向台軍開「第一槍」，需由中國大陸領導人直接落命令。

報道指，解放軍近期多次飛近台方防空識別區，增加擦槍走火的機率，但台灣的國防部嚴格要求飛行員，執勤時絕不能擅自先開火。台國防部長嚴德發年初曾表示，在不升高軍事衝突的原則下，解放軍機如越過中線，台軍將按解放軍軍機的距離，作出廣播警告、戰機監控驅離、地面導彈部隊鎖定等各種應對程序，並有明確規定。

消息人士透露，台軍導彈有訓練模式與作戰模式，如早前美衞生部長阿薩爾訪台期間，曾有解放軍在台灣西南空域演練，並飛越中線，台軍雖出動地面導彈部隊應對，但未有開啟作戰模式鎖定解放軍軍機；另解放軍曾派無人機飛越海峽中線，但台軍也未刻意去鎖定。

此外，大陸外交部發言人趙立堅周一在記者會上表示，陸方堅決反對美國向台灣出售F16戰機。他重申，台灣問題事關中國領土主權，涉及中國核心利益，陸方維護自身主權和安全的決心堅定不移，陸方敦促美方充分認清對台售武的嚴重危害性，停止美台軍事聯繫及對台售賣武器，以免嚴重損害陸美關係和台海和平與穩定。