「海高斯」侵廣東沿海　省防總啟動防風4級響應

今年第7號颱風「海高斯」將於周三（19日）登陸廣東江門到湛江一帶沿海，中央氣象台周二（18日）上午發布颱風黃色預警，周二至周四（20日）南海北部海域、北部灣北部海域、廣東西部沿海及珠江口附近、廣西南部沿海將有8至9級大風；廣東西南部沿海及南海西北部部分海域的風力將達10至12級，陣風可達13至14級。

受颱風影響，廣東省防總啟動防風4級應急響應，要求各地和部門做好防範。深圳市海洋局預測，今日稍後風雨逐漸增強，適逢今明兩日是天文大潮，總潮位可能達到藍色警戒。

鐵路部門宣布至少25班列車停運，停運列車退票均不收退票費；陽江到珠海沿海所有市、縣的中小學、託兒機構停課，各類託管中心、教育培訓中心參照執行；同時，中山市應急管理局、中山市氣象局、中山市教育和體育局指，全市中小學停課，在校學生應當服從學校安排。

廣州公交集團客輪有限公司指，目前廣州港4號區已改掛颱風2號風球，客輪公司所有碼頭全線停航；湛江海事局令瓊州海峽所有客滾船，由周二下午7時起全線停航，海事部門需落實通航安全措施，加強管理，以策安全，復航時間另行通知。

國家防總針對今年第7號颱風及西南、西北地區東部、華北、黃淮、東北地區中南部等地降雨情況，宣布繼續維持防汛3級應急響應，並強調要高度重視防汛防颱風工作，落實落細各項防汛救災措施。

氣象專家呼籲，廣東、海南、廣西等地的市民，需密切關注最新颱風信息，做好防風准備，南海北部海域、北部灣、廣東西部沿海及珠江口附近風力加大，海上過往船隻、出港漁船和海上作業人員需迅速回港避風，廣東西部沿海市縣需做好建築工棚等的防風加固工作；同時提防強降雨引發的城鄉積澇、山洪、滑坡等次生災害，外出遊客應避免在強風雨集中時段外出。