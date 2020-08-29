台向美購108輛M1A2T坦克　料首批2023年到貨

台媒周六（29日）報道稱，台軍早前向美國採購108輛M1A2T坦克，並將於明年開始進入付款高峰期，涉及近71.9億元新台幣（約19億港元），陸軍也會派出多位教官赴美接受訓練。根據軍方規劃，美國將於2022年至2026年陸續交貨，台軍教官將在美國完成接裝後再運回台灣，首批坦克抵台時間預計於2023年。

有關該款坦克的性能，台灣的陸軍司令部早前在採購說明中強調採購該款坦克的必要性，認為該款坦克是灘岸殲敵的關鏈戰力，將可大幅提升台軍地面防衞的作戰能力。

台灣的陸軍認為，該採購案顯示台軍的快速機動能力，可主動掌握戰場；汰換老舊裝備，提升整體戰力；提升聯戰效能，精準火力殲敵；重點要域部署，鞏固中樞安全。台軍認為，該款坦克在火力丶防護力及機動力等指標上，都比解放軍的99式主力坦克要好。

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