受賄逾2200萬元人民幣　呼和浩特市中院前院長判囚8年

內蒙古自治區呼和浩特市中級人民法院前黨組書記、院長董秉惠受賄案，周四（3日）在鄂爾多斯市中級人民法院公開宣判。董秉惠犯受賄罪，被判處有期徒刑7年、罰款100萬元（人民幣，下同，約114.7萬港元）；犯貪污罪，判處有期徒刑2年、罰款20萬元（約22.9萬港元）；數罪併罰下，最終執行有期徒刑8年，並罰款120萬元（約137.6萬港元）。

法院經審理查明，董秉惠在2013年5月至2019年3月期間，利用擔任呼和浩特市中院院長的職務便利，為他人謀取利益，或利用其職權和地位形成的便利條件，通過其他國家工作人員職務上的行為，為他人謀取不正當利益，非法收受他人財物共計超過2200萬元（約2524萬港元）。另董秉惠擔任呼和浩特市中院院長期間，曾私自出售其任呼倫貝爾市中院院長時配置的公務用車，並把車款160萬元（約183.5萬港元）據為己有。

法院認為，董秉惠的行為已構成受賄罪、貪污罪，且受賄數額特別巨大、貪污數額巨大，依法懲處；鑑於他具有自首情節，認罪、悔罪，積極退繳全部贓款贓物，對查辦其他案件起關鍵作用，有重大立功表現，具有法定、酌定減輕、從輕處罰情節，依法可從輕處罰，遂作出上述判決。董秉惠當庭表示服從法院判決，不上訴。