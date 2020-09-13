華女研究員美國涉簽證詐騙獲保釋　控方憂有潛逃風險

中國生物科研人員唐娟（Juan Tang）在美國被控簽證詐騙罪名，其後獲一名素不相識的華裔男律師史蒂文．崔（Steven Cui，暫譯）擔保，已於上周四（10日）獲准保釋外出，目前正在隔離。控方憂慮唐娟有潛逃風險，指她與史蒂文．崔沒有關係，即使逃離美國亦不會有任何損失，要求將案件交由另一名法官處理，繼續關柙唐娟。

法官紐曼（Kendall J. Newman）下令，唐娟獲准保釋外出後，須在史蒂文．崔家中隔離14天，預防感染新冠肺炎，且須得到審前服務官員允許才可外出。他又下令唐娟只可在律師在場下，才可透過電話或視像會議，諮詢中國領事館官員意見。

代表控方律師科波拉（Heiko Coppola）表示，唐娟有潛逃風險，又指美國與中國間沒有引渡條例，她一旦潛逃就不太可能返美。惟唐娟的律師反駁，指其當事人是位受人尊敬的科學家，不會為避免刑期可能低於半年的監禁，而選擇過國際逃犯生活。

控方早前表示，唐娟去年10月準備為加州大學戴維斯分校工作，申請簽證時隱瞞她與中方關係，即使於本年6月接受聯邦調查局（FBI）查問時，也沒有承認與中國軍方有關。

華裔男律師史蒂文．崔上月向法庭提出以75萬美元（約585萬港元）房產擔保，要求保釋唐娟。他稱保釋唐娟，是為顯示美國司法系統公平運作。