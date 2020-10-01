男大生聘臨演扮「女友」　趁機猥褻遭判囚6個月

台灣台北市一名18歲陳姓男大學生早前向臨時演員仲介公司聘請一名女子當臨時女友，雙方約定只能牽手、擁抱、摸頭，陳男卻不顧「女友」反抗，在大安森林公園暗處強行撫摸「女友」的大腿內側、臀部。案件近日在台北地方法院宣判，陳男強制猥褻罪成，被判有期徒刑6個月，可易科罰金18萬元（新台幣，下同，約4.9萬港元）。全案仍可上訴。

案情指，陳男去年7月期間，透過LINE與一間自稱是臨時演員仲介公司聯繫，以3小時7200元（約1960港元）代價，租用一名女子在8月2日晚上扮演陳的女友。雙方約定只能牽手、擁抱、摸頭等舉動。未料，陳男在捷運站與受害人會合後，隨即把對方帶到公園暗處，期間恐嚇會帶她回家、綁架她等，暗示要和受害人發生性行為。雖然受害人感到驚慌，但因合約時間未完，不敢先後離去，只好陪陳男在公園散步。

及後，陳男不顧受害人反對，出手撫摸她的大腿內側。受害人受驚起身，又被陳男強壓坐下，接着撫摸受害人腹部、臀部等處。受害人多次口頭拒絕並撥開陳男的手，擔心被陳傷害，只好繼續敷衍陳男到合約結束，離開後立即報警。

檢警偵審過程中，陳男都坦白認罪。法院經審後認定，陳男舉動足以刺激或滿足其性慾，涉犯強制猥褻罪，考慮他到案後坦承犯行、態度良好，沒前科紀錄，及受害人受損害的情狀，遂作出上述判刑。