殲10遭鳥撞擊失控畫面曝光　機師避民居墜毀前3秒跳傘

南部戰區空軍航空兵某旅一架殲10戰機早前在演習期間，遭遇鳥擊導致引擎失效。戰機即將墜毀之際，機師王建東跳傘逃生，並將戰機降落的方向調整至無人區，事件無造成民眾死亡。王男目前仍需留院治療，內地官媒近日曝光事發一刻影片。

事發於本月5日，影片是黑盒記錄戰機撞地前37秒的畫面，顯示戰機當時在高度267米時，右下方出現一隻鳥，機內蜂鳴報警器隨即大響，枱頭顯示屏同步出現「警告」字眼及聲音。王男向指揮中心報告要求立即返航，稱「1號，635撞鳥了」。對方要求他檢查引擎，王男回答「已經停止運轉」。

畫面顯示戰機最初對着地面密集民居，王男經3次將方向拉右，戰機最終對着空曠的田地衝去。他在跳傘前曾大叫：「635要跳傘，635要跳傘」，隨後啟動彈射座椅逃生，當時距地面高75.9米，約3秒後戰機便撞落地面。

官媒上周五（16日）播出畫面時，王男仍需留院，他受訪時表示，「到了最後時刻，我依然期待着有奇迹可能發生」，但最終戰機亦無恢復動力，只能調整戰機往無人的地方墜落，減少對地面居民的傷害。