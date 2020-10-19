外交部發布清單報告　批評美國環境治理不力

中國外交部周一（19日）發布《美國損害環境事實清單》和《美國損害全球環境治理報告》，列出及批評美國有關環境治理不力的問題。發言人趙立堅表示，文件旨在用事實還原美國在環境領域的斑斑劣迹，戳破個別政客和官員賊喊捉賊的把戲。美方在環境問題上的所作所為，既無法向美國民眾交代，也欠世界人民一個說法。

《清單》列出12個美方在環境管理造成的問題，當中涵括排放溫室氣體、氣候變化、野生動物販運、瀕危野生動植物種保護等議題。其中指明美國是全球史上、累積溫室氣體排放最多的國家，當前則是第二排放大國，佔全球15%，是全球平均水平的3.3倍，中國的2倍多。

清單又指出美國退出《巴黎氣候協定》，成為迄今為止唯一一個退出《巴黎協定》的締約方。據統計，美國總統特朗普政府執政以來，直接或以其他方式撤銷近70項重大環境政策，還有30多項處於撤銷進行中，預計將大幅增加美國溫室氣體排放和空氣污染致死人數；加上拒不兌現資金承諾，令美國成為目前全球環境基金歷史欠款額度最大的國家，總共欠款1.11億美元（約8.66億港元）。

在《報告》方面，文件指《聯合國氣候變化框架公約》生效20多年來，全球應對氣候變化工作取得積極進展，並於2015年在法國巴黎達成全面、均衡、有約束力的《巴黎協定》。惟特朗普政府在2017年簽署「促進能源獨立和經濟增長」行政命令，調整和廢止美行政部門氣候變化政策舉措，其後更宣布退出上述協定，停止實施其「國家自主貢獻」。

報告批評美方奉行的「美國優先」、單邊主義在氣候變化領域的集中表現，充分顯示出其對國際法和國際規則「合則用、不合則棄」的輕蔑態度，嚴重破壞全球氣候治理與國際氣候合作，削弱了國際合作應對氣候變化的雄心和努力，加大全球氣候治理領導力赤字、為應對氣候變化多邊進程帶來複雜因素，國際社會均對此表示遺憾和失望。

美國有關公約下，怠於履行國際義務，包括氣候行動承諾落實不彰、拒不兌現資金承諾、缺席多領域多邊環境條約、妨礙多邊環境進程等，邊躲避多邊環境治理下的國際責任，又屢屢阻撓國際環境合作，是公認的環境治理的「麻煩製造者」。

趙立堅表示，美國個別人士不遺餘力抹黑中國，近期更是處心積慮地在環境領域污衊詆毀中國。是次公布的文件，不但反映美方在國內環保政策上不斷倒退，也嚴重損害全球環境治理的公平效率和成效，包括瀕危野生物種，固體廢棄物化學品、森林、水污染等諸多領域。