涉挪用遠航資產　張綱維獲准1億新台幣交保

台灣遠東航空公司前董事長張綱維，涉嫌掏空遠航資產36億元（新台幣，下同，約9.84億港元）偵查中被羈押禁見，至今已200天。台北地方法院周一（19日）開庭審理，裁定張以8000萬元（約2186萬港元）現金、加上辯護人律師提出2000萬元（約546.5萬港元）保證書，裁准張綱維停止羈押。

裁定指出，張綱維聲稱可提出2500萬元（約683.1萬港元）保證金，其辯護律師則表明願出具1000萬元（約273.2萬港元）保證書，而張母更另表明願意出具2億元（約5500萬港元）保證書，擔保張不會逃亡。法官審酌，張母身體健康狀況惡化，並有2名未成年子女需要照顧，且遠航飛機仍散落在機場需要處理善後，因此裁定張綱維以前述條件停押，但仍須限制住居、出境、出海，及每天前往派出所報到。

遠航於去年底無預警停飛後，時任董事長張綱維涉嫌做假帳目及不良擔品貸款等方式，先後掏空公司36億元資產。他利用假債權等名目，挪用遠航公司資金，將其持有樺福集團旗下公司應負債務本金和利息，移轉給遠航。至今年4月被檢方認定，張涉嫌違反《證交法》、《民航法》、偽造文書等罪而被羈押受查。