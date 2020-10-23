華為趕及囤積5G晶片　確保供貨大陸三大電訊商至明年

中國大陸科技巨企華為周四（22日）晚上舉行全球線上發布會，發表四款旗艦手機，包括Mate 40、Mate 40 Pro、Mate 40 Pro+及Mate 40 RS。美媒同日報道稱，華為趕在美國政府制裁措施生效前幾個月，已向台積電購買大量5G通訊設備重要晶片的庫存，足以供應中國國內電信商需求至少到明年底。

報道指，台積電在華為的要求下，去年底開始擴大生產7納米製程「天罡」通訊晶片，多用於5G基地台零件，在美禁令生效前，已出貨逾200萬晶片。該批晶片可供應大陸3大電信商在涉及總值1700億美元（約1.33萬億港元）的5G網絡鋪設市場上繼續供貨。

報道引述知情人士稱，華為已告知大陸無線營運商，即使遭到美方制裁，他們的零組件庫存仍完全足以供應5G基地台架設至2021年底或之後。

華為消費者業務CEO余承東在發布會上表示，其他廠商不久前剛剛推出5G手機，但華為已經是第三代5G手機了，Mate40系列安裝麒麟9000晶片，在5G上行速度是其他廠商的5倍，下行速度是其他廠商的2倍。余承東承認美晶片禁令極不公平，導致華為處境艱難，但未透露解決方法。