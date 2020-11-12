台軍戰機試射巡航導彈　可攻擊大陸沿海軍事設施

美國大選結果懸而未決之際，台海局勢波譎雲詭。台媒周四（12日）報道，台灣空軍的經國號（IDF）戰機周三（11日）成功試射巡航導彈「萬劍彈」，意味台空軍至少兩個聯隊已具備攻擊中國大陸沿海重要軍事設施的能力。同時，台灣的中科院正研發研發射程400公里以上的增程型萬劍彈，把打擊縱深延長1倍以上。

報道指，台灣空軍部署在台南的第一聯，周三下午1時許派出2架經國號戰機升空，其中一架編號為1613的IDF戰機，兩邊機翼各挂載着一枚萬劍彈，同時該戰機也搭載一部高速攝影機，2機飛往台灣東南空域進行實彈試射，並在30分鐘後完成試射任務返航。

據知情人士指，周三所試射的是量產型萬劍彈，主要測試高空發射等項目。而該款導彈早前已在台空軍第三聯隊多次試射，並通過「最終作戰射擊驗證」，符合台空軍的作戰性能需求。知情人士又指，台軍近年在漢光演習電腦兵推中，均有推演量產型萬劍彈與雄二E巡弋導彈的聯合運用，認為火力足以癱瘓大陸東南沿岸的重要機場、軍事基地等，可對解放軍攻台灣起到「多重嚇阻」作用。

另外，一名台灣軍官向台媒透露，由於近年兩岸局勢緊張，大陸的軍事威脅日增，台空軍已耗資近70億元新台幣量產超過100枚萬劍彈；而中科院目前也着手研發增程型萬劍彈，該款萬劍彈相比普通萬劍彈射程將延長一倍，達到400公里，初步估計第一批製造數量也在百枚以上。