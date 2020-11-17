日虛擬主播稱台灣「國家」惹不滿　母公司擬撤大陸市場

VTuber赤井心（上）與桐生可可（下）因直播言論被封殺。

日本虛擬網絡主播（VTuber）「赤井心」與「桐生可可」，早前因在直播中將台灣稱呼為「國家」，惹來大陸網民不滿而被母公司Cover股份公司暫停直播處罰。Cover近日更日發布官方公告，正式宣布旗下「hololive 中國」（hololive CN）多名 VTuber主播的畢業訊息，暗示Cover退出大陸市場的經營動態。

Cover在上周四（12日）發布官方公告，宣布夜霧（Yogiri）、希薇婭（Civia）、朵莉絲（Doris）、阿媂婭（Artia）、羅莎琳（Rosalyn）等5名成員皆已公開畢業時間。除了希薇婭在周三（18日）日畢業外，其他4名成員皆在下 月19日至27日陸續畢業結束活動。至周一（16日）Cover再公告一期生「黑桃影」將在周六（21日）畢業。

hololive CN自去年9月成立，在大陸影片平台嗶哩嗶哩（bilibili）平台打開大陸虛擬主播市場。然而，在今年9月，赤井心在直播期間公開頻道「各國粉絲訂閱比例」，其中台灣粉絲佔7%，而畫面亦中出現「青天白日滿地紅」旗畫面；桐生可可亦同樣在直播期間稱呼台灣為國家，引發大陸網民到Hololive各大官方平台投訴，bilibili其後封鎖兩名成員的直播空間。