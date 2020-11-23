新冠肺炎：內地多11宗確診　浦東機場集體檢測傳混亂

內地周一（23日）公布新增11宗新冠肺炎確診病例，當中上海出現2宗本地和1宗輸入確診個案。由於上海多名確診者均於機場貨運站工作，周日（22日）深夜上海浦東國際機場安排所有相關人員進行集體核酸檢測，網上一度傳出現場出現混亂，惟機場警方隨即在微博發文澄清，檢測工作平穩有序地進行。

上海浦東機當晚安排各貨運站及貨運區域所有人員連夜參與核酸測，檢測人員在浦東機場P4停車場2樓設置了臨時檢測區域。網上傳出，因大批工作人員臨時被要求檢測，導致現場一度混亂。上海市公安局國際機場分局深夜在官方微博發文並附上圖片表示，機場工作人員正平穩有序排隊，分批接受檢測。

內媒報道稱，共240名醫護人員、300名工作人員，從周日晚上7時一直到周一清晨5時，為機場貨運相關的人員進行了核酸檢測的採樣工作，目前臨時核酸檢測點的工作告一段落，現場仍留有足夠的醫務人員為零星前來的人員服務。截至周一早上6時，共採樣超過16,700份。

上海新增的2宗本地確診個案當中，49歲的曹姓男患者為本月20日確診病例吳某在浦東機場西區貨運站的同事，另一名31歲的張姓女確診者，則為本月21日確診病例王某的妻子；據了解，王某為浦東機場貨運站一物流公司的工作人員。二人周日下午接受新冠病毒核酸檢測結果顯示受感染，經市級專家會診被診斷確診。同日，上海當局將相關病例居住地浦東新區張江鎮順和路126弄小區列為中風險地區，市內其他區域風險等級不變。中風險地區相關人士原則上不准離開上海，如有需要必須持7日內核酸檢測無感染證明。

另過去一日，全國新增境外輸入病例9宗，分別為廣東4宗，以及北京、天津、上海、福建和陝西各一宗；同日新增10宗境外輸入無症狀感染個案。至今內地累計86,442人確診，當中4,634人病亡。