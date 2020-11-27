台警私吞35萬新台幣贓款　判囚兩年緩刑4年

台灣桃園中壢警察局一名陳姓警員，涉私吞35萬元（新台幣，下同，約9.6萬港元）案中贓款，直到桃園地方法院少年法庭審理案件時，才因金額有異而東窗事發。法院周四（26日）就案件作出裁決，判陳警侵佔非公用私有財物罪罪成，判囚2年，褫奪公權2年，緩刑4年。

法院審理查明，陳警今年34歲，其所屬的偵查小隊，在去年9月扣查37.5萬元（約10.3萬港元）贓款，並由陳警負責保管，他見有機可乘，在桃園地檢署辦理扣押物繳入贓物庫時，竟只繳回當中22.5萬元（約6.2萬港元），將其餘15萬元（約4.1萬港元）私吞。同年12月，陳警的小隊又查獲贓款47萬元（約13萬港元），他食髓知味，又趁辦理扣押物品入庫時，將其中20萬元（約5.5萬港元）據為己有。

桃園地院及後發現入庫贓款有異，遂通知中壢警察局，並在今年4月啟動內部稽核，最終陳警惡行遭到揭發。檢方調查發現，陳警是為清還前女友跟家人債務，還有繳付胞弟的手術費，在無法申辦貸款下，鋌而走險。

法官在庭上怒斥，陳身為警務人員，把贓款挪為己用，嚴重影響公務員形象。但考慮其家中情況，以及他在事發後，自動繳回35萬元，亦曾獲警方嘉獎429次、記功19次等，決定從輕處分，遂作出上述裁決。