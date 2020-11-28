教育廳廳長遭免職　或與強推漢語教學風波有關

內蒙古自治區人大常委會周四（26日）通過，免去教育廳廳長侯元、政府秘書長包振玉等人職務，惟未有交代原因。消息指，兩人被免職與內蒙古教育部門早前要求，當地所有學校使用漢語取代蒙古語教學，引起蒙古族教師、家長等不滿並罷課抗議有關。有分析指，估計陸續會有更多官員被問責。

內蒙古教育廳今年8月宣布自新學年起，原以蒙古語授課的中小學語文、政治和歷史課，須使用國家統編教材，並改以漢語授課。新措施引起市民反彈，在通遼市、鄂爾多斯市、呼和浩特市等地爆發大規模罷課及示威。教育廳廳長侯元當時曾出席記者會解畫，強調措施不影響現有雙語教育體系。

到10月底，內蒙古自治區黨政高層召開專題民主生活會，針對漢語授課風波展開「批評和自我批評」；中央巡視組、中紀委及中組部官員罕有到場指導會議。

公開資料顯示，侯元現年58歲，內蒙古烏蘭察佈人，1983年起在教育系統工作，曾任自治區黨委高校工委委員，教育廳副廳長、黨組成員，內蒙古大學黨委書記；2013年起任教育廳廳長、黨組書記等，直至是次被免職。