內地經濟學者質疑脫貧之說 「中國仍有好幾億貧困人口」

內地在11月底宣布全國832個貧困縣全部脫貧，市民的義務教育、基本醫療、住房安全均獲充分保障。但內地經濟學者胡星斗日前接受境外媒體訪問時質疑有誇大之嫌，強調中國貧困人口肯定還多得很，如果按照聯合國或世界銀行每天收入2美元（約15.6港元）來衡量，「中國也要有好幾億貧困人口，是好幾億，不是幾千萬的問題。」

胡星斗解釋，中國在過去20年確實在脫貧方面取得明顯成就，僅僅從農村的住房條件就可以看出來；但中國的脫貧還是低水平的脫貧，並不是脫貧後就進入富裕或小康水平；中國現在的貧困標準跟聯合國的赤貧標準看齊，大致相當於每天收入在大約1.25至1.30美元（約10港元）之間。

胡星斗認為中國官媒的宣傳使許多中國人或外國人對相關的問題產生錯誤的認識，有人指美國還有4,000多萬貧困人口，但美方的貧困標準比中國的高20多倍，不能用作比較。

胡又指出，目前中國大部分貧困人口均為農民，或可追溯至上世紀末以來的戶籍政策。他認為，當局應推動農村和城市市民互相交融，帶動城市到農村投資於幼稚園、小學、醫院等項目，才能解決兩地貧富懸殊的問題。

對於城市和農村房地產制度的不同，胡提倡應對兩地一視同仁，使城市帶動農村經濟發展，中國才能真正步入發達國家的行列。