華領館不滿展覽指新冠病毒源自大陸　西澳博物館修改

中國與澳洲近日關係惡化之際，澳媒周四（3日）報道指，位於西澳省首府珀斯的博拉巴迪普博物館（WA Museum Boola Bardip）在一場展覽中，指新冠病毒「起源於中國大陸」，引起當地華人及華領事館關注，其後館方修改了有關表述。

報道指，該展覽在新冠肺炎的英文介紹文字中，加插病毒「起源於中國大陸」的描述。同時，在展場內一幅互動性世界地圖，當參觀者選擇國家名稱時，地圖上對應的國家版圖便會亮燈。然而在選擇中國大陸時，台灣地區未有亮燈。當地華人媒體公司負責人張女士和中國駐珀斯總領事董志華，因此先後向該博物館發信詢問。

張女士稱，世界衞生組織、政府和多國有關部門均未確定新冠病毒的起源，博物館的做法是誤導大眾。她又指台灣是中國不可分割的一部分，這是國際社會的共識。該博物館不但未向大眾展示最準確的信息，反而誤導公眾甚至分裂中國。

博物館館長科爾斯（Alec Coles）在給張女士的回應中，對事件表示歉意，稱這是「無心之失」，同時承諾立即修改新冠肺炎的描述和互動地圖。科爾斯周四回覆澳媒時表示，博物館的處理方式是為了改正錯誤，而非受政治壓力；又補充有關新冠病毒的起源，未來將有結論，大家毋須操之過急。董志華其後發聲明稱，作為西澳文化和歷史的樞紐，相信該博物館將繼續作為中國與西澳人民之間理解和友善的橋樑。

報道引述西澳財長懷亞特（Ben Wyatt）稱，不覺得博物館一開始的態度有特別的爭議，又指台灣問題始終存在爭議，類似的爭拗不會立即消失。西澳省省長麥高恩則表示，修改展覽內容是由博物館自行決定。