內地小產權房再爆爭議　3800多幢別墅恐遭強拆

北京市昌平區再爆清拆小產權房爭議。去年曾鬧出拆遷風波的崔村鎮香堂文化新村，近日網傳有大批警員及身份不明黑衣人進駐，準備清拆村內3800多幢別墅和四合院，料引發村民激烈反抗。

近日社交網上流傳一張名為《北京市昌平區人民法院限期拆除公告》，內容指崔村鎮香堂文化新村約6萬平方米建築面積的建築物，被裁定違法興建。北京市規劃和自然資源委員會昌平分局已於上月底，向當地法院申請強制執行相關行政處罰決定書，要求將所涉土地恢復原狀。公告發出日期為本月2日，相關建築物的業主要在7天內完成清拆，否則當局將依法強制執行。

網上流傳影片，近日當局陸續派駐警力進駐村內，有村民向當地政府官員對質，要求對方出示清拆行動的法律依據，但未獲理會。有村民表示，當年鎮政府為改變香堂村的落後情況，由昌平區及崔村鎮兩級政府同意建屋，但現在鎮政府卻要將他們趕走，質疑官方行為違法。

前北京民間智庫天則經濟研究所所長、經濟學家盛洪在網上發文，對香堂強拆表達強烈關注。他表示自從去年開始，北京市當局陸續拆除一系列別墅項目，香堂村只冰山一角。他又指，當局在寒冬強拆，恐令當地村民無家可歸。