印尼女移民台灣後遊九份　慘遭當眾辱罵「滾出去」

台灣近期接連出現新冠肺炎境外輸入病例，當中不少來自印尼。一名來自印尼的新移民近日在Facebook群組「靠北景點2.0」發文，指她早前與家人前往新北瑞芳區九份遊覽時，竟被陌生人當眾辱罵「滾出去，你會感染」，令她留下陰影。事件引起網民關注，網民紛紛留言安慰。

該名女網民在文中表示，自己嫁到台灣多年，已取得身份證。她日前與丈夫為了慶祝買房，一家人趁假日到九份遊玩。街上人潮湧湧，惟她竟被一名陌生人辱罵「外勞仔怎麼來這，滾出去，你會感染」，其他人聽到後，紛紛轉過頭看她，也有人挺身制止該陌生人，她當下雖沒有反駁，但心中感到委屈，事後坦言「其實很想哭」。

雖然她後來知道台灣出現多宗由印尼輸入的確診個案，才造成部分人恐慌，惟事件已對她造成心理陰影，「我現在也不敢去人多的地方，因為我害怕又跟九份那次一樣，被人指指點點，造成別人的不安」。她坦言，台灣人是善良的，但同時也能感受到歧視一直都在。

事件引起網民熱議，不少網民留言安慰道「那是沒水準的人，不要傷心」、「你沒錯，錯的是那些戴著有色眼鏡的人」、「不要太在意別人，你很棒」。