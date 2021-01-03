大學前副校長撞死品學兼優女生　同學冀公正裁決

遼寧大連理工大學一名學生上周三（12月30 日）在校區附近被撞死，涉事司機其後證實為該校教師和前任副校長，但大學在校內通告中僅輕輕帶過，做法惹人質疑。王姓女死者年僅24歲，為家中獨女，於該校材料學院本科畢業後正攻讀研究生，成績優異。

與女死者曾是同班同學的張姓女子表示，從同學口中得知王女遇車禍去世感到既震驚又可惜。張女指王女做事非常認真，又樂於助人。王女性格開朗，除了學術成績優異，也愛運動。王女另一名大學同學則表示，車禍發生兩日前，王女剛入圍校內研究生黨員骨幹培養班，是學校重點栽養對象。同學都感到傷心，等待司法對事件作出公正、公平的裁決。

至於涉事的鄒姓司機，曾任大連理工副校長，但2010年下半年後離開該校，轉到大連工業大學擔任校長，直至2015年退休，之後又返回到大連理工任教。大連工業大學校退休工作處的一名工作人員受訪時表示，鄒某退休後雙方很少見面，只是過年過節見一下面。而當記者欲就事件與鄒男聯絡時，大連理工的工作人員僅回覆「建議您按照通報來了解情況，謝謝關心」。

當日車禍發生後，校方在通報中表示，該校凌水主校區南門附近有朋路轉彎處發生嚴重交通事故，造成一名學生身亡。通告又稱，事發當日為雨雪天氣，道路積雪結冰，警方已第一時間介入調查，學校將依法依規、全力配合警方和家屬做好後續工作。