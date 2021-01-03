深圳「健康條例」實施　賣酒及碳酸飲料須貼提示標籤

深圳市今年元旦、上周五（1日）起正式實施《深圳經濟特區健康條例》（下稱《條例》），要求商家在含酒精飲料、碳酸飲品貨架上貼出「禁售」或「健康提示」標籤，重點禁止向未成人售酒，違者將會被罰款。《條例》是全國首部地方健康法規，深圳亦是全國首個針對汽水類飲品設置健康提示的城市。

酒精飲料方面，商家須在貨架上貼上「禁止向未成年人售酒」、「此類飲品含有酒精，過量飲酒有害健康」標籤，自動售賣汽水機亦不得出售啤酒，違反這兩種情況的商家會被罰款5,000元（人民幣，下同，約5,600港元）以上、30,000元（約36,000港元）以下。

至於碳酸飲品，則須貼上「兒童青少年不喝或少喝含糖飲料」、「長期過量攝入添加糖易導致齲齒、肥胖」、「成年人每人每日添加糖攝入量不過50克，最好控制在25克以下」標籤，違者會被警告，逾期不改者將罰款1,000元（約1,200港元）。

內媒報道，曾有專家調查22,740名中小學生，逾9成5受訪者表示，當見到健康提示標籤後，將會選擇少買或不買含糖飲料。

《條例》還規定「禁止向未成年人售煙」；鼓勵餐飲服務經營者和企業單位食堂，對所提供食品的熱量和主要營養成分等進行標識；鼓勵商店、超市等開設低鹽、低脂、低糖食品專櫃。

此外，廣東省今年元旦起實施《廣東省城鄉生活垃圾管理條例》，規定生活垃圾分為「可回收物」、「廚餘垃圾」、「有害垃圾」、「其他垃圾」四類，提高了對單位和個人未按分類規定投放生活垃圾的罰款額度，對單位最高處罰50萬元（約56萬港元），對個人最高罰款500元（約600港元）。