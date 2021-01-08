假交往真騙財　台男墮美人計損失30萬新台幣

台東1名盧姓男子早前與潘姓女子交往，期間女方煽動她投資虛擬貨幣30萬元新台幣（約8.3萬港元），不久後開始避不見面。他才發現上了當，趕緊向警方報案，驚悉「女友」已非頭一次犯案。台東縣刑警大隊表示，估計全台約有200多名受害者，損失超過千萬元新台幣。

40歲盧男1年前開始與31歲的潘女交往，期間女友不斷慫恿他投資虛擬貨幣，盧男起先不相信，後來經不住誘惑。盧男去年12月想提領投資金額時，赫然發現無法提領，接著女友失蹤。他驚覺有異，認為潘女是詐騙集團成員，報案後還發現潘女的前夫與「前男友」也遭同樣手法詐騙。

潘女在事跡敗露前，藉故約盧男洽談報警事宜，趁盧未注意藉機將其手機的App及相關證據全部刪除，讓盧男無證物可舉證。

據了解，這家號稱來自香港的「KZ科澤智慧公司」以層壓式推銷，派出年輕貌美的女子拉多名「男友」當下線，騙到錢後就失蹤；並有模有樣開發「科澤雲控平台」App和撰寫「KZ雲控平台新手攻略」教學資料。台東縣刑警大隊證實該公司透過facebook、LINE發送兼職簡訊來詐騙，目前刑事局已著手偵辦。