烏合麒麟發布新漫畫　諷刺美國國會暴動

曾以畫作諷刺澳洲軍人殺害阿富汗平民，而掀起中澳外交風波的內地青年畫家烏合麒麟，日前又以美國國會遭示威者闖入為題發表新作「三權分立」，再度引發熱議。中紀委官網亦引用該畫，發表題為「美式民主撕下最後的遮羞布」的文章。

烏合麒麟以小偷、暴徒、謀殺者的分權制的的字眼作為畫作的標題。而場景則是在美國國會議員的辦公室內，牆上更有一片血漬及數個子彈孔，下方則是一面染血且蓋着屍體的美國國旗。畫中共有6人，2人為闖入的示威者，另2名警察、以及身穿西裝的1男1女。2人正伸手企圖偷竊示威者及死者選票，成為作者設定的「小偷」，意在諷刺美國的民主制度。

至於2名示威者中，其中1人穿上畫有美國總統特朗普（Donald Trump）字樣，及電影《第一滴血》主角Rambo畫像的背心，他抓住了西裝男的右手，阻止其偷取另一名示威者的選票；另1人則高舉頂端刻有美國國鳥白頭鷹的權仗，準備攻擊西裝男，成為作者設定的「暴徒」。畫中的2名警察，其中1名雙手持槍對準闖入的示威者，並出言警告；另1名則站在持槍者身後用對講機通話。二人腳邊的屍體則覆蓋着染血美國國旗，寓意為「謀殺者」。

畫作發表後，吸引眾多內地網友留言達支持及稱讚，更嘲諷美方的政治制度。而中紀委官網更撰文指，美國國會遭示威者闖入事件，「就像是最後一根稻草，壓垮了美式民主虛假表象」。