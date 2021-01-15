台灣高鐵欠2.5億新台幣加班費　勞動局助員工追收

台北市政府勞動局周四（14日）表示，台灣高鐵公司從2016年起，欠付加班費累計高達2.5億元（新台幣，下同，約6,912萬港元），要求下周三（20日）展開勞資協商，協助員工追討應得款項，力促該公司盡快提出還款期限及方案。

勞動局指出，該公司自2007年通車起，從未向員工支付法定假日和超時工作的加班費，積欠金額達5億元（約1.38億港元）。有員工2014年組成高鐵企業工會捍衞權益，勞動局同年介入並展開調查，在層層壓力下，該公司拖到2016年願意支付一半，但另一半至今仍未歸還。

勞動局表示，該工會目前1,800多名成員中，近8成是「輪班制」，大多沒有領到加班費，從數萬元到40多萬元（約11萬港元）都有。當地勞動檢查處2014年末曾對涉事公司判罰30萬元（8.3萬港元）並入稟控告，惟台北法院去年宣判該公司勝訴，未違反「勞基法」亦毋須支付加班費，勞動局其後不服上訴。

勞動局長陳信瑜強調，罰款並非目的，但資方違法在先，「工會沒理由被壓著打」。涉事工會理事長陳堯森表示，期望雙方展開協商，待有共識和結果後，就會撤回上訴，希望公司趕緊將該償還的加班費發還員工。