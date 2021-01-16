防疫工作失職塞責　扶餘市9官員受罰

吉林扶餘市紀委周六（16日）通報9名官員涉在防疫期間違反工作紀律受罰，存在失職塞責、領導不力等情況。其中扶餘市疫情防控指揮部總指揮、常務副市長蔡啟昌，部署防疫工作時，存在疏漏，有地區的無人承包管理，檢查不夠，未能及時發現並糾正伊家店農場在防控工作中存在的問題。松原市紀委對蔡啟昌通報批評。

通報顯示3宗涉防疫違規案例，共有多名官員受罰。扶餘市三駿鄉黨委書記柴澤義、鄉長劉廣臣、西孤家子村黨支部書記何樹風等人，周一（11日）被上級要求在黑龍江沿線設置卡點，組建巡邏隊，惟該村落多名官員為圖方便，僅在村口設置，位置不當，未起到防控作用。扶餘市紀委對何樹風黨內嚴重警告處分，免除村黨支部書記職務，其餘官員被黨內警告處分和誡勉談話。

另在扶餘市國營伊家店農場黨委書記、場長劉貴財，副場長潘景峰等人，在防疫期間失職塞責。市防疫督導組巡查時，發現多名官員擅離職守，劉貴財被免除場長職務，其餘官員被黨內警告處分。

扶餘市紀委強調，上述情況反映市內部分黨員幹部缺乏責任意識、工作不認真、不負責，弄虛作假、欺上瞞下，存在嚴重的形式主義、官僚主義問題。全市各級紀檢監察機關將加大監督執紀問責力度，對涉及上述問題的官員嚴肅處理。