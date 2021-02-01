省委副書記王清憲出任省長　前省長任水利部黨組書記

內地多省市地方兩會陸續完結，人事任命頻繁。安徽省第十三屆人民代表大會第四次會議周一（1日）下午召開，選出57歲安徽省委副書記王清憲，出任安徽省省長。王清憲記者出身，曾任山西、山東兩省的省委常委、宣傳部長等職，前年1月任青島市委書記至上月底，再任安徽省委副書記。前安徽省省長李國英則接替鄂竟平，出任水利部黨組書記。

福建省委副書記、廈門市委書記胡昌升，履新黑龍江省委副書記、省政府黨組書記，外界預料他將出任空缺多時的黑龍江省長一職。他現年57歲，早年在四川先後擔任多職，其後任職青海省委常委、福建省委常委等職，去年9月出任福建省委副書記、廈門市委書記，至今次調整。

遼寧省委副書記周波上月底宣布兼任省政協主席、黨組書記，夏德仁不再任省政協主席。58歲的周波是工商管理碩士、高級工程師，曾任上海市委常委、副市長，上海市外經貿委主任、市發改委主任等職，其履歷顯示他具有經濟工作經驗，他入主遼寧被視作將為當地經濟注入一劑「強心針」。

此外，江蘇省副省長費高雲兼任省委常委及省委政法委書記。湖北武漢市委副書記、副市長程用文，接替周先旺出任武漢市市長，周先旺日前已當選湖北省政協副主席。