珠海人大常委會前副主任　收受禮金兼當保護傘被雙開

廣東省珠海市人大常委會前黨組成員、副主任關英彥，去年因嚴重違紀違法被立案調查。內地官媒周一（1日）報道，經省紀委常委會會議研究並報省委批准，決定給予關英彥開除黨籍及公職處分，並收繳其違法所得，將涉嫌犯罪問題移送檢察機關依法審查起訴。

經省紀委調查後通報，關英彥理想信念喪失，對抗組織審查，參加迷信活動。他更違規收受禮金、出入私人會所，不按規定報告個人有關事項，在幹部工作調動中違規為他人牟取利益。另又違規經商辦企業，以職務便利為他人牟取利益並收受「好處費」。關英彥又充當黑惡勢力的「保護傘」，在工程承包等方面為他人牟取利益，並非法收受巨額財物。

當局指出，關英彥的行為嚴重違反黨的政治紀律、中央八項規定精神等，構成嚴重職務違法並涉嫌受賄犯罪，且在黨的十八大後不收斂、不收手，性質嚴重、影響惡劣，應予嚴肅處理，遂依據有關規定作出上述處罰，所涉財物隨案移送。

資料顯示，現年61歲的關英彥在1984年6月加入中國共產黨，曾任珠海市反貪局局長、市司法局局長，中山市檢察院黨組書記、檢察長。至2012年1月，他回到珠海市任市檢察院黨組書記、檢察長，2016年9月任市人大常委會黨組成員，2017年1月任珠海市人大常委會副主任，直至去年7月受查。