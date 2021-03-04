新人穿漢服拍結婚登記照　遭工作人員拒絕

漢服屬中國傳統服飾且歷史悠久，惟內地有政府部門並不承認該服飾為正式穿着。內媒周三（3月3日）報道，江蘇無錫就有一名新婚女士近日發文，稱自己是漢服愛好者，因此與伴侶同穿漢服往婚姻登記處拍照領證，卻遭工作人員以「證件照比較像藝術照」為由被拒，只好失望而回。濱湖區民政局其後回應，稱因沒有先例，對於能否穿着漢服來拍仍需研究。

唐女士在元宵節當日（2月26日）與另一半穿着有龍圖案的紅色漢服，打算領證結婚，但工作人員一開始以服飾「不夠嚴肅、不夠嚴肅，像戲服」的理由拒絕。她後來向對方解釋，這是漢族人的傳統服飾；但工作人員指衣服上的龍圖案較為花俏、顯現出來的部分比較大，以往也沒有這樣的照片，建議換服裝再來拍。唐女雖成功領到結婚證，但照片未獲登記處認可。

內媒曾致電民政部查詢能否穿漢服拍攝證件照結婚，部門回答全國並沒有統一規定，但具體詳情應詢問戶口所在地的婚姻登記機關。據報，鄭州及哈爾濱等的婚姻登記處均表示從未遇到這情況，但有民政局社會事務處強調最好穿得正規一些。雖然規定列明，不得使用黑白照、婚紗照、劇照、藝術照等作婚姻登記照，但上述新人的服飾是否藝術照乃無法界定。