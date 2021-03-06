台大力推動內銷　菠蘿批發價一周升逾4成

大陸禁止台灣菠蘿（台稱鳳梨）進口，台灣的總統府、行政院改為大力推動內銷，惟此舉導致菠蘿價格暴升。台媒周六（6日）報道，當日台北市菠蘿批發量比上周增45.4%、達29,758公斤，平均價格增加43.7%、達每公斤35.6元（新台幣，下同，約10港元）。

為了推動內銷，農委會給予每公斤5元（約1.4港元）運費補助，若訂購量超過10公噸，超過的部分會再加碼補貼每公斤1元（約3毫港元）。加工行業則補貼加工處理費每公斤3元（約8毫港元）、集運費每公斤2元（約5毫港元），若收購達500噸以上，按增收數量另外補助冷凍費每公斤2元。

除了內銷，農委會亦支援菠蘿外銷，包括外銷澳洲空運每公斤補貼105元（約30港元）、海運每公斤23元（約6港元），中東地區海空運每公斤15元（約4港元）、其他地區海空運則為每公斤12元（約3港元）；單一業者出口累計達100公噸以上，發給獎勵金每公斤2元。

國際社會亦關注今次菠蘿貿易戰，意大利媒體周三（3日）報道稱，大陸常以貿易為武器向其他政府施壓，採取可能對商業造成重大經濟損失的行動，藉此施加壓力，如去年宣布對澳洲葡萄酒課徵反傾銷稅一樣。