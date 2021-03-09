男子坐16年冤獄身患多病　獲5萬人民幣司法救助金

河南省商丘市男子吳春紅，早年遭冤枉故意投毒殺人慘坐16年冤獄。他在去年4月無罪釋放後申請國家賠償惟尚未獲批，遂於同年12月申請司法救助金50萬元（人民幣，下同，約60萬港元）。吳的女兒周一（8日）表示，省高級人民法院作出決定，決定給予父親5萬元（約6萬港元）司法救助金。但她續指，父親出獄後至今一直在看病，家中目前靠她和母親支撐，生活困難。

吳女表示說，父親現年50歲，但生活仍以治病為主，其皮膚病和眼病仍在治療中。司法救助金已經花3萬元（約3.6萬港元）還債。據《司法救助決定書》顯示，法院今年1月30日認為吳春紅被無罪釋放後，家中原有房屋已不適宜居住，確有暫租房屋居住的合理需求，且其身患多種疾病，無勞動能力，無穩定經濟來源，家有老人需要贍養，申請國家賠償一案尚在審理過程中，家庭生活確實困難，符合規定的救助條件。

2004年11月15日，商丘民權縣周崗村在發生一宗中毒案件，兩名孩童因老鼠藥中毒，1死1傷。警方認定吳春紅犯案，吳隨後被判死緩，並減刑為無期徒刑。案件至去年4月1日再審，河南省高級人民法院查明，被告犯罪事實不清、證據不足，吳春紅最終無罪釋放。

然而，吳在獄中經常捱夜寫申訴狀，導致右眼視力急劇下降，出獄後證實患上白內障，其後又被驗出患上皮膚病，須經常出入醫院，接受治療。他事後申請國家賠償約1,800萬元（約2,000萬港元），但至今仍未有消息。