美國防部報告：美航行自由行動　針對大陸最多

中美軍事角力愈演愈烈，美國國防部周三（10日）發表2020財政年度航行自由報告，指2019年10月1日至2020年9月30日期間，美軍合共挑戰來自全球各地19個國家及地區的28個過度海洋主張，其中涉及中國大陸與台灣分別有7個及1個。

美軍挑戰的對象部分是盟友，報告提及的過度海洋主張來自阿爾及利亞、阿根廷、巴西、大陸、厄瓜多爾、海地、伊朗、日本、馬來西亞、馬爾代夫、尼加拉瓜、巴基斯坦、南韓、薩摩亞、台灣、烏拉圭、越南、委內瑞拉及也門。針對大陸的航行自由行動在東海及南海展開，涉及台灣的航行自由行動在南海。

報告指不合法及過度海洋主張，與《聯合國海洋法公約》相悖，威脅基於規則的國際秩序之法律基礎，而美方致力於挑戰過度海洋主張，抗擊這種威脅。報告強調，航行自由行動展示不論有關主張的地點或時局，美軍繼續在國際法允許之處飛行、航行及行動，為各國家及地區維護海洋的合法使用、自由及權利。

根據美國國防部的資料，美軍2019財政年度挑戰全球各地22個國家及地區的36個過度海洋主張。暫未知今次航行自由行動減少，是否與新冠肺炎疫情有關。